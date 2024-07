Contrepèteries - Sommaire

Acrostiche

Atroce quiche



Actions en Bourse

Bourses en action



À La Défense, on sent l'effet du piston

À La Défense, on sent les pets du fiston



À la douche, ce gros Barre !

À la bouche, ce gros dard !



Alain Afflelou

Alain a le flou



À la vue des Nippons, la Chine se souleva

À la vue des nichons, la pine se souleva



Albert a montré sa peine à Charline

Albert a montré sa pine à Charlène



Amaury Leveaux

A vomi le rot



Amène le porc

À mort Le Pen



Amer bitume de la route

Amertume de la biroute



Amputer une jambe

Enjamber une pute



Âne de Bacchus

Anus de Bach



Annette, ça fait nouille

Anouilh, ça fait net



Anubis

Anus bi



Apprendre à calculer en 100 leçons

Apprendre à s'enculer en caleçon



Arriver à pied par la Chine

Arriver à chier par la pine



Assaut de pique-assiette

Assiette de Picasso



Aucun homme n'est jamais assez fort pour ce calcul

Aucun homme n'éjacule assez fort pour se calmer



Au site de Bologne, je préfère les mines de Pompéi

Aux bites de Sologne, je préfère les pines de mon pays



Au Zambèze, les filles sont belles et gentilles

Aux Antilles, les filles sont belles et j'en baise



Avidité du concierge

Acidité du con vierge



Avoir la mine piteuse

Avoir la pine miteuse



Avoir le vertige sur un parachute

Avoir la tige verte sur un char à putes



Avoir son clan dans la grotte

Avoir son gland dans la crotte



Avoir une grosse boîte pleine de piles

Avoir une grosse bite pleine de poils



Avoir une grosse frite dans son bock

Avoir une grosse bite dans son froc



Avoir un morceau de dent qui part

Avoir un morceau de dard qui pend

Balistique

Bill astique



Balladur

Bas d'allure



Bande passante

Passe bandante



Bannière demandée

Manière de bander



Bannissez Mélenchon (Le Canard enchaîné)

Balancez mes nichons



Barrette de shit

Charrette de bites



Bartali (coureur cycliste italien)

Tabarly (navigateur français)



Barthez a quitté Nantes

Barthez a niqué tante



Bateau-mouche

Mate aux bouches



Beaumont-le-Vicomte

Beau con, le vit monte

Beau vit, le con monte



Bébé boude quand on touche à son banc

Bébé bande quand on touche à son bout



Benoît dans la douche

Deux noix dans la bouche



Benoît XVI sur un balcon

Benoît baise sur un sale con



Beurre à la louche

Leurre à la bouche



Bidochon

Bidon chaud



Bien, je plais même aux taiseuses

Tiens, je plais même aux baiseuses



Blanc de la guêpière

Gland de l'Abbé Pierre



Blasphème

Baisse flamme

Basse flemme

Blâme fesse

Blesse femme

Fable messe

Face blême

Masse faible



Boat people

Bite Popol



Boîte à pile

Bite à poil



Bonhomme du recteur

Bonheur du rectum



Bon plan

Pont blanc



Bon présage

Prompt baisage



Botte de cresson

Crotte de Besson



Botte de Staline

Bite de Stallone



Bouchée à la reine

Bourrée à la chaîne



Boudin noir

Boudoir nain



Bouillant son mouton

Mouillant son bouton



Bouilleur de cru

Brouilleur de cul

Brûleur de couille



Boule antimite

Moule antibite



Boulevard des Filles du Calvaire

Calvaire des filles du boulevard



Bouquiner

Bout niqué



Bourrage des urnes

Ou rage des burnes



Brassens parlait de Sète de façon fort complexe

Brassens parlait de sexe de façon fort complète



Bronski Beat

Bite qui bronze



Bureau ovale

Barreau ovule

Cabine treize

Catherine baise



Caisses de farine

Fesses de Karine



Calculer en cent leçons

S'enculer en caleçon



Canard sur le feu

Cafard sur le nœud



Ça pue dans le car

Ça part dans le cul



Ce ballot de Benoît XVI

Ce salaud de Benoît baise

Ce bigot est un peu falot

Ce Figo est un peu ballot



Ce cas de Corée me turlupine

Ce cul de curé me tord la pine



Cécilia ne pèche plus depuis qu'elle a l'Attias

Cécilia ne pète plus depuis qu'elle a la chiasse



Ce curé s'en est mis plein les fouilles

Ce furet s'en est mis plein les couilles Ce Ferry déteste les jeunes pousses

Ce pourri déteste les jeunes fesses



Ce Gabin, quel mythe

Ce gamin, quelle bite



Ce grand pont de Pâques

Ce grand con de Pape



Ce guépard, quel démarrage

Ce Gaymard, quel dérapage



Ce jazzman délaisse souvent son sax

Ce jazzman délasse souvent son sexe



Ce jeune homme danse comme un ballot

Ce jeune homme bande comme un salaud



Ce libraire pèse les bédés

Ce libraire baise les pédés



Ce melon devient de plus en plus doux

Ce Delon devient de plus en plus mou



Ce n'est pas en tissant qu'on fait des éperons

Ce n'est pas en pissant qu'on fait des étrons



Ce n'est pas son genre de bouder

Ce n'est pas son jour de bander



Ce pendard mérite une bonne grippe

Ce grand dard mérite une bonne pipe



Ce plant vient de la Guinée

Ce gland vient de la piner



Ce qui compte, c'est la bible

Ce qui comble, c'est la bite



Ce recteur est un sacré bonhomme

Ce rectum est un sacré bonheur



Certains font rimer bonhomie avec sodoku

Certains font rimer sodomie avec bonne au cul



Césars, cotillons

Saison Cotillard



Ces guitaristes ont de solides barrés quand ils dièsent

Ces guitaristes ont de solides diarrhées quand ils baisent



Ce sport s'enferme

Ce sperme sent fort



C’est dans le dos que troue le javelot

C'est dans le dos que joue le travelo



C’est dans les rondos qu’on découvre Mozart

C'est dans les roseaux qu’on découvre mon dard



C'est long comme lacune

C'est con comme la lune



C'est parce qu'elle s'en fout que son mari est mort

C'est parce qu'elle sent fort que son mari est mou



Cette grande pêcheuse de Line

Cette grande lécheuse de pine



Cette guitariste aime chatouiller sa gratte

Cette guitariste aime grattouiller sa chatte



Cette presse est spécialisée dans le foot

Cette fesse est spécialisée dans le prout



Cette terrine a le goût de poire

Cette pine a le goût de terroir



Ce vaccin, quel sujet !

Ce vagin, quel succès !



Ce vieil accordéoniste a des doigts fort minables

Ce vieil accordéoniste a des noix formidables



Ce vieux briscard est un grand jouteur

Ce vieux Giscard est un grand brouteur



Chambre au mois

Membre au choix



Champ de coton

Temps de cochon



Chazal a montré son bob

Chabal a montré son zob



Chercher dans les régions un vaccin

Chercher dans l'érection un vagin



Choix dans la date

Doigt dans la chatte



Chroniqueur de groupes

Gros niqueur de croupes



Cirrhose du foie

Cyphose du roi



Clip de Sim

Slip de Kim



Comment parler de pape au concile ?

Comment parler de pipes aux cons sales



Compères de la tour

Contours de la paire



Comprimer la panse quand on dîne

Comprimer la pine quand on danse



Conan le barbare

Conard le barbant



Contester les particules

Comparer les testicules



Cosette admire la longueur du lob

Colette admire la longueur du zob



Côte d'Azur

Cure d'azote



Côte de bœuf

Botte de keuf



Coup de feu

Fou de queue



Court-bouillon

Bourre couillon



Croix-de-Feu

Froides queues



Cuvette pleine de bouillon

Buvette pleine de couillons

Daffy Duck

Daddy fuck



Daisy de Galard

Désir de gala



Dali a vu le tout

Dati à vu le loup



Dans ce clip, on découvre les atouts de Sarlat

Dans ce slip, on découvre les atouts de Carla



Dans les camps de naturistes, on trouve des tentes à foison

Dans les camps de naturistes, on trouve des fentes à toison



Dati propose sa boule au Grand-Marnier

Dati propose sa moule au grand Barnier



Débiter les comptes

Décompter les bites



Démosthène aimait les mots grecs

Démosthène aimait les gros mecs



Depeche Mode

Des pèdes moches



Derrick d’Asnières

Derrière d’Annick



Des carrioles sans mulets

Des mariols s'enculaient



Des colonnes de gauchistes se branchent sur l’Irak

Des cochonnes de gaullistes se branlent sur Chirac



Désert de Gobi

Désir de gober



Des nouilles, encore !

Des couilles en or







Détester, c'est ridicule

Dérider ses testicules



Deux buts de Cissé

Deux bites de sucées



Deux carrioles sans mulets

Deux mariols s'enculaient



D'une pierre deux coups

D'une paire de couilles



Dutronc m'a tordu le cou

Dutroux m’a tordu le con

Eau d'orange verte

Odorante verge







Élections en Russie

Érections en Lucie



Élections : Prud'hommes

Érections : plus d'hommes



Elle adore la position de Juppé sur la Chine

Elle adore la position de « juchée sur la pine »



Elle aime le tennis en pension

Elle aime le pénis en tension



Elle a vraiment une tête à chapeaux

Elle a vraiment une chatte à poète



Elle élimine Elvis sur ippon

Elle élimine, elle pisse sur Yvon



Elle est timide et trop butée

Elle est humide et trop bitée



Elle habite Laval

Elle avale la bite



Elle m'a menti la sotte

Elle m'a senti la motte



Elle m'a parlé de sa vente à mots couverts

Elle m'a parlé de sa motte à Vancouver



Elle mastique, la sotte

Elle s'astique la motte



Elle revenait de la ferme pleine d'espoir, jusqu'au pont du Jura

Elle revenait de la foire pleine de sperme, jusqu'au ras du jupon



Elle s'y connaît pas mal en scorpions

Elle s'y connaît, Pascale, en morpions



Emboîter le pas

Empâter le bois



Empiler des culottes

Enculer des pilotes



Encore ce pull !

Encule ce porc !



Encore un calcul et on s'en va

Encore un calva et on s'encule



Escalope à la salade

Escalade à la salope



Est-ce parce que Marco était trop saoul qu'il trouva le « C » de Congo trop étroit ?

Est-ce parce que Sarko était trop mou qu'il trouva le con de Ségo trop étroit ? (Yvon Duval)



Étendue d'eau

Étang (ou étang) dodu



Être à la tête de l’Afrique

Être à la fête de la trique



Exciter au sein

Inciter au sexe

Fabius a baisé l'anneau du pape

Fabio a baisé l'anus du pape



Factum du recteur

Rectum du facteur



Faire la tête à Boulogne-Billancourt

Faire la cour à Boulogne, bille en tête



Faurisson est hard

Ardisson est fort



Faut-il soumettre nos dires au pape ?

Faut-il soumettre nos dards aux pipes ?



Fête de la bière

Fière de la bête



Fiction des éléments

Miction des éléphants



Filet mignon

Filon minier



Fine appellation

Pine à fellation



Fin de la grève

Grain de la fève

Grève de la faim



Fin prêt

Pain frais



Foch était mignon

Fignon était moche



Folle de la messe

Molle de la fesse



Fond de teint

Faim de thon



Force des mains

Forme des seins



Fouilles curieuses

Couilles furieuses



Fouiner dans les coins

Couiner dans les foins



Foule aux caisses

Coule aux fesses

Gainsbourg se barre

Gainsbarre se bourre



Garou est à Vichy

Guy Roux est avachi



Gauche molle

Gaule moche



Gerschwin

Chère gouine



Ghislaine l'emporte en catégorie monocoques

Mylène l'emporte en catégorie gonocoques



Givenchy

Jean-Yves chie



Glisser dans la piscine

Pisser dans la glycine



Goût du blanc

Bout du gland



Grâce au piston de papa, La Défense est sous contrôle

Grâce au fiston de papa, la dépense est sous contrôle



Grange à vin

Grand vagin



Gratin du pêcheur

Chagrin du péteur



Grèce historique

Grosse hystérique



Gros bec

Beau Grec



Groupe de cailles

Grappe de couilles



Guigou a visité des ruines

Guy Roux a visité des gouines



Guitare électroacoustique

Guitare électrique à Cousteau



Guy Môquet

Gay Mocky

Go Mickey

Harry Potter

Happy roteur



Hugo Boss

Hue ! Beau gosse

Il aime l'humour autant que les pâtes

Il aime l'amour autant que les putes



Il a sorti sa trinquette en s'éloignant du quai

Il a sorti sa quéquette en s'éloignant du train



Il courait tant de buts divers qu’il en perdait sa belle mine

Il bourrait tant de culs divers qu’il emmerdait sa belle pine



Il court, il court, le furet

Il fourre, il fourre, le curé



Il devient fou en regardant la moto de sa femme

Il devient mou en regardant la photo de sa femme



Il en remet une couche, bon sang

Il en remet une, Bush, qu’on sent



Il est fou de son malus

Il est mou de son phallus



Il est interdit de nier la Shoah

Il est interdit de chier là, Noah



Il est interdit de piquer les nappes

Il est interdit de niquer les Papes



Il fait beau et chaud

Il fait chaud et beau (contrepèterie belge)



Il fait le bis avec son pupitre

Il fait le pitre avec son pubis



Il faut être peu pour bien dîner

Il faut être deux pour bien piner



Il faut mettre le bécarre sur le do

Il faut mettre le bécot sur le dard



Il faut sécher les linges qui mouillent les cordes

Il faut lécher les singes qui mordent les couilles



Il m'a promis son tennis

Il m'a trop mis son pénis



Il ne faut pas chipoter le facteur quand il trie

Il ne faut pas tripoter le facteur quand il chie



Il ne faut pas mettre les luths en pièces

Il ne faut pas mettre les putes en liesse



Il préfère les randomisations obsolètes

Il préfère les sodomisations aux branlettes



Il rêve d’être en curé avec une calotte

Il rêve d’être enculé avec une carotte



Il scrute le gars

Il s’gratte le cul



Il vaut mieux diéser comme des bœufs que bémoliser comme des rats

Il vaut mieux baiser comme des dieux que baiser comme des ramollis



Il vend de la serge

Il sent de la verge



Immatriculez cet empoté !

Y ma tripoté, cet enculé !



Inciser le pin pour en récolter la résine

Inciser la pine pour en récolter le raisin



Indélébile

Un laid débile



Inspecter le germe

Injecter le sperme

J’ai des rebords à mes épaulettes

J’ai des remords à baiser Paulette



J'ai du piment pour mes dix canards

J'ai du pinard pour médicament



J’ai fait la cour à Marine

J’ai fait l'amour à Carine



J'ai la liasse, mon chou

J’ai la chiasse, mon loup



J’aime le côté vaillant des Serge (Jane Birkin)

J’aime le côté saillant des verges



J’aime le goût du blanc

J’aime le bout du gland



J’aime les beaux gros coussins

J’aime beaucoup les gros seins



J’aime vachement votre frangin

J’aime franchement votre vagin



J'ai tant l'air d'un boudeur

J'ai tout l'air d'un « bandeur »



J'ai toujours rêvé d'aller voir ce Kadhafi dans sa tente

J'ai toujours rêvé d'aller voir ce qu'a Dati dans sa fente



J'ai vu notre saint pape en prière

J'ai vu notre Saint-Père en Priape



Jean-luc Mélenchon

J'encule les manchons



Jean-Marie Le Pen

Jean Marais le pine (Jean Cocteau)



Jean-Paul le pape hautain

J'empale le popotin



Jean-Paul Sartre

Jean-Sol Partre (personnage de L'Écume des jours, de Boris Vian)



Je combats Chirac

Je conchie Barack



Je déplore le son décalé de la flûte

Je déflore le con dessalé de la pute



J'en perds mon latin

J'enterre mon lapin



Je pèse mes mots

Je pose mémée



Je préfère les salamis de Monoprix à la vache de cette bouchère

Je préfère les saloperies de mon ami à la bouche de cette vachère



Je sens son pif glacé entre mes mains souillées

Je sens son paf glisser entre mes seins mouillés



Je vous remets un petit coup de Byrrh, madame Tiberi ?

Je vous remets un petit coup de bite, madame Ribéry ?



Jules Verne

Nulle verge

Kirikou

Kiki roux



Kronenbourg à La Poste

Chronopost à la bourre

L'Abbé Pierre

Paie la bière



L'abeille coule

La belle couille



La bible de l’abbé est bien faite

La bite de l’abbé est bien faible



La brunette s'est approprié les roupies du président

La Bruni s'est approprié les roupettes du président



La chanteuse a un beau son dans son clip

La chanteuse a un beau con dans son slip



Lâche ta balle

Latte Chabal



La constitution est une affaire de pros

La prostitution est une affaire de cons



La dactylo retape « Sibérie »

La dactylo se tape Ribéry



La dessinatrice lui a passé sa mine

La dessinatrice lui a massé sa pine



La femme de Poutine adore les poux

La femme de Poutou adore les pines



La fermière qui vit au champ sent que sa poule mue

La fermière qui chie au vent sent que sa moule pue



La fête des mères

L'amère défaite



La fine et l'épaisse

La pine et les fesses



La fine Paulette a raté un baiser

La pine follette a baisé un raté



La Franche-Comté

La tranche qu'on fait



L'Afrique est bonne hôtesse

La trique est bonne aux fesses



La Méthode Maniquant

L'amante Aude (ou l'amant Todd) m'a niqué

Ma méthode la niquant



L’amiral nous brouille l’écoute avec sa panne de micro

L’amiral nous broute les couilles avec sa pine de maquereau



L'apache recrute

La pute recrache



La page inouie

La pine a joui



La peine des lutins est insupportable

L’haleine des putains est insupportable



La petite indienne caresse la patte de la biche

La petite indienne caresse la bite de l’apache



La philanthropie de l’ouvrier charpentier

La tripe en folie de l’ouvrier partant chier



La Place Monge

La masse plonge



L'Ariégeoise est satisfaite de cette élection

La Liégeoise est satisfaite de cette érection



L'Arménie regorge de potasse

L'harmonie regorge de pétasses



La Saint-Patrick

Lapin ça trique



L’aspirant habite Javel

J’avais la bite en spirale



L'assaut promis a stoppé net le doute

La sodomie a stoppé net le prout



L'astuce de la petite Corinne

L'anus de la petite choriste



La vache qui rit

L'avare qui chie

Léautaud était un couche-tard

Léotard était un couche-tôt



Le boutre du sultan remonte le confluent de la Garonne

Le foutre du sultan remonte le con gluant de la baronne



Le Brésil a du fer à ne savoir qu'en foutre

Le Vatican a du foutre à ne savoir qu'en faire



Le Canard enchaîné

Le conard déchaîné



Le cas de Corée me turlupine

Le cul de curé me tord la pine



Le chapelier à triste mine montrait à sa cliente les ourlets de son bob

Le chamelier à triste pine montrait à sa cliente les bourrelets de son zob



L'échec et les maths

Les mecs et les chattes



Le chef de l’ENA raffole du porto

Le chef de l’État raffole du porno



Le chef de l'État compte sur son peuple pour le remembrement

Le chef de l'État compte sur son membre pour le repeuplement

Le chirurgien a défoncé la maquette à coups de bistouri

Le chirurgien a défoncé la Marie à coups de bistouquette



Le clerc du notaire ne peut atteindre son but

Le blair du notaire ne peut atteindre son cul



Le conclave écarte les Suisses

Le con slave écarte les cuisses



Le concombre de Sarlat

Le con sombre de Carla



Le cuisinier coupe les nouilles au sécateur

Le cuisinier coupe les couilles au sénateur



Le curé montrait sa vierge derrière le panneau

Le curé montrait sa verge derrière le piano



L'effet Kiss Cool

Les fesses qui coulent



Le fard plaît aux dames

Le dard plaît aux femmes



Le Grec sort son sax hellénique

Le Grec sort son sexe et la nique

Le gros Bob ne voulait pas sortir de la zone

Le gros zob ne voulait pas sortir de la bonne



Le juge de ligne s’est retrouvé acculé derrière Sanchez

Le juge de ligne s’est retrouvé enculé derrière sa chaise



L'élection dans le Bordelais fut fatale à Juppé

L'érection dans le bol de lait fut fatale à Juppé



Le linge sèche

Le singe lèche



Le maraîcher à la mine pure amasse des radis, appose les carottes et empile les mâches

Le maraîcher à la pine mûre, ami des radasses, arrose les capotes et empale les miches



Le marin approche sa conquête du quai

Le marin approche sa quéquette du con



Le ministre feint le consensus

Le ministre suce le con sans fin



L'émoi de la petite Ginette

Les joies de la petite minette



Léopold Sédar Senghor

Léopold sans dard, c'est gore

Léopold s'égare, s'endort



Le pape a pu déceler une faille au Concile

Le pape a dépucelé une fille au con sale



Le pape invite à allumer des cierges

Le pape incite à allumer les vierges



Le pape n'est pas proche quand il prie

Le pape n'est pas propre quand il chie



Le pape réclame pour ses fils une partie de Beyrouth

Le pape réclame pour ses fesses une partie de biroute



Le piston mène à La Défense

Le fiston mène à la dépense



Le pont de la rivière Kwaï

Le con de la rivière Pwaï



Le Pont-Neuf fait soixante pieds

Le pompier fait soixante-neuf

Le président veut faire voter tous les concierges

Le président veut faire sauter tous les cons vierges



Le prince Ali est en curé : son aube est zappée, de rut, de joie

Le prince Harry est enculé : son zob est nappé de jute de roi



Le pull de Montebourg plaît beaucoup à Bouvard

Le bout de Montebourg plaît beaucoup à Pulvar



Le rap menace la paix publique

Le pape menace la République



Les berges sont à vous

Les verges sont à bout







Les Boches me font mander

Les moches me font bander



Les Boulonnaises sont de grandes taiseuses

Les Toulonnaises sont de grandes baiseuses



Les bulles du pape sont mornes

Les burnes du pape sont molles



Les canicules s'emballent

Les cannibales s'enculent



Les Catacombes

Les cacas tombent



Les Douze Coups de midi

Les coups de mou de Zidi



Les filles de Troyes offrent leurs deux joues

Les filles de joie offrent leurs deux trous



Les foules attendent le pape

Les poules attendent le paf



Les fous d’étrilles n’aiment pas les crabes osseux

Les trous des filles n’aiment pas les zobs crasseux



Les habitants de Foix ont des maladies de peau

Les habitants de Pau ont des maladies de foie



Les Hollandais face aux Boches

Léo bandait face aux loches



Les laborieuses populations du Cap

Les laborieuses copulations du pape



Les mecs adorent se gratter les couilles

Les Grecs adorent se mater les couilles



Les meufs aiment qu'on leur fasse la cour

Les keufs aiment qu'on leur fasse l'amour



Les monocoques de Ghislaine

Les gonocoques de Mylène



Les nouilles cuisent au jus de cane

Les couilles nuisent au cul de Jeanne



Les nudistes aiment montrer leur corps

Les Nordistes aiment montrer leur cul



Les objections du dey

Les déjections du zob



Les pêchers n'ont pas de datte

Les pédés n'ont pas de chatte



Le poids de la physicienne vaut bien une dyne

Le doigt de la physicienne vaut bien une pine



Les policiers ne défendent que pour des békés

Les policiers ne débandent que pour déféquer



Les pubs de Morientes

Les putes de Maurienne baisent



Les rossignols du caroubier

Les roubignoles du carrossier



Les roupillons de Papeete sont des courts sommeils

Les roupettes de papillon sont des couilles sommaires



Les rugbymen sont arrivés à Béziers la veille

Les rugbymen sont arrivés à baiser la vieille



Les syndicats

Seins délicats

Les vaches ont envahi le vieux Mougins

Les mouches ont envahi le vieux vagin



Les vieux empâtés manquent de fric

Les vieux empaffés manquent de trique



Leterme ne fait pas de sport

Le sperme ne fait pas de tort



Lettons à terre

Tétons à l’air



Le Var ne se déverse pas dans l'Oder

Le dard ne se déverse pas dans l'ovaire



Le vaste chalet n'a pas de chambre mauve

Le chaste valet n'a pas de membre chauve



L'évêque laisse ses paroissiens sans curé dans le village

L'évêque laisse ses paroissiens s'enculer dans le virage



Lévrier afghan

Février a l'gant



L’habit rose du petit moutard

La biroute du petit Mozart



L'hépatite virale

Les patates viriles



Libres enchères pour des nippes de Bruce Lee

Chibres en l'air pour des slips de Bruni



L’infirmière s’est tordu l’humérus en voyant l’âge de son vaccin

L’infirmière s’est mordu l’utérus en voyant l’axe de son vagin



L’informaticienne compile le « C »

L’informaticienne s’épile le con



L'Irak n'a pas su saisir sa chance

Chirac n'a pas su saisir sa lance



L'Irak n'a plus de choix

Chirac n'a plus de loi



L'Irak s'en fiche des ayatollahs

Chirac s'enfile des ayatollahs



Livide pensée

L'envie de pisser



Lucas Pouille

Pue la couille

Macrobiote (végétarien)

Ma crotte bio



Madapolam (coton épais)

Madame Paula



Magritte, c'est très beau

Ma bite, c'est très gros



Mains de Saddam

Seins de madame



Maître-nageur

Naître majeur



Ma langue a fourché

Ma fourche a « langué »



Malus à Forbach

Phallus à morbaques



Mammouth écrase les prix

Mamie écrase les prouts (Coluche)



Manier le béton à la tonne

Manier le téton à la bonne



Marais salants

Marrants salés



Marcel Duchamp

Marchand du sel



Marion déteste les papiers

Maria déteste les pompiers



Ma touffe t'étouffe

Ta touffe m'étouffe



Maudite rivière de Sibérie !

Maudite civière de Ribéry !



Ma vieille tante va bientôt rentrer en France

Ma vieille fente va bientôt rentrer en transe

Mélancolique

L'élan comique



Mélenchon

Méchant long



Mélenchon - Bruni

Mes nichons brûlants (Album de la Comtesse du Canard enchaîné)



Mer du Nord

Mort du nerf



Messe de Pâques

Passe de mecs



Métropolitain

Pétain mollit trop



Mettons l’accent sur notre sémantique

Mettons l’amant sur notre sexe antique



Michou

Chie mou



Mines de Paris

Pines de Marie



Ministre sale

Sinistre mâle



Minnie et Mickey

Mimie est niquée



Mise en bouche

Bise en mouche

Miche en bouse



Miss Poitou

Pisse-moi tout



Moby Dick

Maudit Bic



Mon coussin s’use

Mon cousin suce



Morphologie

Forme au logis



Mots fléchés

Faut m'lécher



Mouche-toi

Touche-moi



Moules frites

Mille foutres



Mû dans l'anis, il battait les mites

Nu dans la miss (ou mis dans l'anus), il matait les bites

Nichée de pinsons

Pincée de nichons



Nom déposé

Pont des nausées



Nos fils raffolent des bêtes

Nos bites raffolent des fesses



Notre père est martiniquais

Notre mère est partie niquer



Nous Deux

Doux nœud



Nylons de Chine

Nichons de Line

Oh la Belgique, quel entrain

Oh la belle trique, quel engin



On a fait mander le basson

On a fait bander le maçon



On a fait fonctionner le piston

On a fait ponctionner le fiston



On ne peut changer de ton sans un chromatisme

On ne peut changer de con sans un traumatisme



On nous tanne avec ces dures luttes

On nous damne avec ces turlutes



On observe les réactions timides du pape quand il bêtifie

On observe l'érection timide du pape quand il béatifie



On peut voir son origine à travers son fils

On peut voir son orifice à travers son jean



On se veut, on s'enlace

On s'en veut, on se lasse



Ôtez-moi cet étrier du pont

Ôtez-moi cet étron du pied

Pain de glace

Gain de place



Palais de la Chine

Chalet de la pine



Palais-Royal

Paraît loyal



Palin va-t-elle prier pendant l'élection ?

La pine va-t-elle plier pendant l'érection ?



Panne à Vichy

Pine avachie



Papy est aidé

Tapie est pédé



Parachute

Char à putes



Parce qu'il avait une mère cocue et dolente, Luther n'a pas calculé en vain

Parce qu'il avait une merde au cul et collante, Luther n'a pas enculé Calvin



Paris-Dakar

Paradis car



Partons à Toulouse

Partouze à Toulon



Passe-moi la colle

Pasqua l'a molle



Pâtre félon

Paf très long



Pauline est coquette

Paulette est coquine



Pauvre en choix

Chaud en poivre



Peine des nantis

Pine des Nantais



Pénitencier

Pénis entier



Pépé aime faire des mimes

Mémé aime faire des pipes



Perle du bac

Parle du bec



Perle du net

Paire de lunettes



Personne n'est jamais assez fort pour ce calcul

Personne n'éjacule assez fort pour se calmer



Perturbé en masse

Masturbé en paire



Pèse-bébé

Baise pépé



Pete Sampras

Pipe sans trace



Pétulance du flatteur

Flatulence du péteur



Pièce du fond

Fesse du pion



Pierre de Rosette

Rose de Pierrette



Pierre fine

Fière pine



Pikachu

P'tit cachou



Piton de la Fournaise

Pire nom de la foutaise



Pivot en a vu défiler des bouquins sur la Deux

Pivot en a vu défiler des boudins sur la queue



Place des Fêtes

Plate des fesses



Placid et Muzo

Plumeaux et acides



Planche à billets

Blanche à piller



Plan de Gap

Gland de pape



Plan Grand Froid

Gland prend froid



Polanski

Police quand ?



Populations laborieuses du Cap

Copulations laborieuses du Pape



Poulet braisé au thym et à la fine panée

Poulet baisé au train et à la pine fanée



Pouls de Sabine

Bout de sa pine



Pour le pratiquant, les voûtes de Saint-Pierre sont sacrées

Pour le Vatican, les prouts de saint Pierre sont sacrés



Pousse de bambou

Panse de boubou



Préfecture

Préfet turc



Prendre la chose en riant

Prendre la rose en chiant



Prise de la Bastille

Brise de la pastille



Pus de génisse

Jus de pénis



Pyrénées

Périnée

Quai Branly

Qui branlait ?



Quand il ment, Kohl, ça sent toujours la ruse

Quand il m’encule, ça sent toujours la rose



Quand le linge sèche, il ne faut pas qu’il mouille les cordes

Quand le singe lèche, il ne faut pas qu’il morde les couilles



Quand les ventes sont fastes, on sort mensuellement

Quand les fentes sont vastes, on mord sensuellement



Quand on a passé le tennis, on reste ferme en sport

Quand on a tassé le pénis, on reste fort en sperme



Que de gîtes la pauvre femme habita !

Que de bites la pauvre femme agita !



Quel beau métier professeur

Quel beau fessier prometteur



Quelle belle tente, Kadhafi !

Quelle belle fente qu'a Dati !



Quelle bouille

Belle couille



Quel extraordinaire fouillis de boutres emplit le port du Cap !

Quelle extraordinaire bouillie de foutre emplit le corps du pape !



Qu’est ce qu’il trame encore, ce sadique

Qu’est-ce qu’il trique encore, ce Saddam



Qu’est ce qu’on triche dans le football

Qu’est-ce qu’on fiche dans le trou de balle ?



Quitter Tripoli

Tripoter Killy



Qui veut la peau de Roger Rabbit

Qui veut la bite de Roger Rapeau

Rachida a trouvé son gars

Rachida a gavé son trou



Rate en chute

Chatte en rut



République

Pet lubrique



Réveillère fait un grand pont

Grand-père fait un réveillon



Rimouski

Riz qui mousse



Rocco Siffredi

Freddy Sirocco



Roman policier

Romancier poli



Rony est fan de Mélenchon

Roland est fan de mes nichons



Route des vins

Voûte des reins (ou d'airain)



Rude banquier

Ruquier bande



Rue Biscornet (Paris 12e)

Raie biscornue



Rue de la Paix

Pue de la raie



Rue du Quai

Raie du cul

Safin s'est engagé dans la mauvaise pente

Sa pine s'est engagée dans la mauvaise fente (Album de la Comtesse du Canard enchaîné)



Sagesse n'est pas folie

Sa fesse n'est pas jolie (Album de la Comtesse du Canard enchaîné et titre d'un ouvraged'Ahmédée et Lharidelle, 1973)



Saint-Nectaire

Nain sectaire (La Vie des mots, l’ami des veaux, Joël Martin, 1994)







Salon du vin

Vallon du sein



Salut France

Phallus rance



Salut Fred

Phallus raide



Salut les copains

Ça pue les colins



Salut les potes

Ça pue les lotes



Salut ma poule

Ça pue la moule



Salut Nicole

L'anus y colle



Salut Patrick

Ça pue la trique



Sa mère est ministre

Mamère est sinistre



Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur (Beaumarchais, Le mariage de Figaro, devise du Figaro)

Sans la liberté de flatter, il n'est pas d'éloge blâmeur (devise du Petit Rapporteur)



Sardonique Kathy

Sarko nique Dati



Sarko-show

Sacre au chaud



Sarkozy a envoyé Mitterrand dans la Culture

Sarkozy a enculé Mitterrand dans la voiture (Luc Étienne)



Savant fou

Ça vous fend

Secouer les nouilles

Se nouer les couilles (Le cuisinier secoue les nouilles, La Redoute des contrepèteries, Louis Perceau, 1934)



Ségolène abusait des urnes dans les Deux-Sèvres

Ségolène a usé des burnes dans ses deux lèvres



Ségolène a horreur des coups dégueu

Ségolène a horreur des goûts des queues



Ségolène a téléchargé François devant la fédé

Ségolène a fait décharger François devant la télé



Ségolène loue la rectitude de son brave homme

Ségolène loue la bravitude de son rectum



Seize heures de bagnole

Baiseur de Sagnol !



Se laver les dents dans un verre à pied

Se laver les pieds dans un verre à dents (Pierre Dac)



Sentir les fesses de François Villon

Sentir les vesses de François Fillon



Se permettre sur le fond et cesser les abus

Se faire mettre sur le pont et sucer les abbés



Service après-vente

Servante après vice



Son dos bronze à Trouville

Son trou bronze à Deauville



Sonnez, rompettes

Trompez, sonnettes



Son piston l'a poussé à La Défense

Son fiston l'a poussé à la dépense



Sources du bonheur

Bourses du sonneur (La Redoute des contrepèteries, Louis Perceau, 1934)



Sudoku

Cul au Sud

Saut du cul



Superman a une bouille incroyable

Superman a une couille « imbroyable » (Sagesse n'est pas folie, Ahmédée et Lharidelle, 1973)

Tatie a une de ces doufes !

Dati a une de ces touffes !



Téléthon

Les tétons



Thermes de Sparte

Tartes de sperme



Ton sur ton

Sur Tonton



Tourte aux cailles

Tarte aux couilles



Tout de mon cru

Trou de mon cul





Toute l'équipe a élu Jacquet

Toute l'équipe a éjaculé



Toutes les barquettes étaient alignées sur le quai

Toutes les quéquettes étaient alignées sur le bar



Tracas mathématique

T'as qu'à mater ma trique



Tricotez votre poncho vous-même

Tripotez votre con chaud vous-même



Tristan Corbière

Corps triste en bière



Trois jours à Wissant

Huit cents jours à Troyes



Tu passes ici ?

Tu pisses assis ?

Un cœur invaincu (film avec Angelina Jolie)

Un cul, un vainqueur



Un dernier calcul et on s'en va

Un dernier calva et on s'encule



Une belle thèse

Une telle baise



Une petite fait l’avion avec votre Serge

Une petite fellation avec votre verge



Une simple grippe fut fatale à cet apiculteur

Une simple pipe fut fatale à cet agriculteur



Un feu de poutre

Un peu de foutre



Un pur sudoku

Un porc sue du cul



Un vœu pieux

Un peu vieux



Un vieux Bordeaux au goût de mirabelle

Un vieux bordel au goût de Mirabeau

Vaincu de son cœur

Vainqueur de son cul



Valve à fumer

Vulve affamée



Vendredi Saint

Sandre divin



Vénissieux

Né vicieux



Verve d'Hergé

Verge d'Hervé



Verve joyeuse

Verge voyeuse



Vie de la butte

Vue de la bite



Vingt-trois mutins sévèrement punis

Vingts-trois putains sévèrement munies



Voie sur berge

Bois sur verge



Votre père à l'air mutin

Votre mère à l'air putain